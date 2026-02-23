Tchad24: Чад закрыл границу с Суданом

Это ответ на неоднократные вторжения и пересечения границы, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Чада приняло решение закрыть границу с Суданом. Об этом сообщил телеканал Tchad24.

"В ответ на неоднократные вторжения на свою территорию и пересечения границы власти Чада объявили о немедленном закрытии границы с Суданом", - отметила вещательная корпорация.

Ранее газета Sudan Tribune информировала, что Чад закрыл несколько пограничных переходов с Суданом, включая ключевой пункт Адре на границе с Западным Дарфуром, чтобы предотвратить проникновение суданских вооруженных группировок на свою территорию. По данным издания, шаг предпринят на фоне усиления боевых действий в штатах Северный и Западный Дарфур недалеко от границы с Чадом между суданской армией, поддерживаемой союзниками, и движением "Силы быстрого реагирования" (СБР).

СМИ Чада в субботу сообщили, что боевики СБР атаковали лагерь чадской армии в городе Тина, убив несколько человек и уничтожив военную технику. Нджамена пока официально не прокомментировала этот инцидент.

Чуть более месяца назад подразделение "Сил быстрого реагирования" атаковало другой лагерь вооруженных сил Чада, также расположенный недалеко от границы. Впоследствии СБР принесли извинения, заявив, что инцидент был ошибкой, произошедшей во время преследования их бойцами сил, лояльных суданской армии.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода.