Ван И: ни одна страна в мире не имеет права читать лекции о правах человека

Глава МИД КНР отметил, что ни одна политическая модель не может считаться превосходящей остальные

Министр иностранных дел КНР Ван И © AP Photo/ Tatan Syuflana

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Ни одно государство в мире не обладает правом поучать другие страны в вопросах прав человека, а любая навязываемая политическая модель не может считаться превосходящей остальные. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на открытии 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Ни одна страна не имеет права читать другим лекции о правах человека, и ни одна модель не может претендовать на превосходство. Путь развития прав человека должен отражать национальные реалии и отвечать потребностям народа", - подчеркнул глава китайской дипломатии.