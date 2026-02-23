Испания просит начать отмену санкций против уполномоченного президента Венесуэлы

Глава МИД королевства объяснил позицию Мадрида тем, что власти республики "на этом новом этапе предпринимают шаги в нужном направлении"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Испании выступают за то, чтобы Евросоюз запустил процесс отмены индивидуальных санкций против уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"По просьбе Испании сегодня будет затронута тема Венесуэлы", - заявил дипломат в Брюсселе. "Сегодня я собираюсь запросить начать процесс отмены индивидуальных санкций против Делси Родригес", - отметил Альбарес. Он объяснил позицию Мадрида тем, что нынешние власти Венесуэлы "на этом новом этапе предпринимают шаги в нужном направлении".

Слова министра прозвучали на фоне того, как на прошлой неделе Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла Закон об амнистии для демократического сосуществования, который предусматривает освобождение политических заключенных, осужденных в период с 1 января 1999 года до вступления в силу закона в 2026 году.

С инициативой о всеобщей амнистии выступила в конце января 2026 года Родригес. Освобождение политических заключенных должно послужить национальному примирению, миру и демократическим преобразованиям в республике, утверждала уполномоченный президент. Не подпадают под амнистию заключенные, осужденные за тяжкие преступления против человечности, нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков.