Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины и Белоруссии

В Киеве хотели бы, чтобы иностранный контингент находился "ближе к линии фронта", заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский предложил западным партнерам разместить их военный контингент на границе Украины и Белоруссии.

"Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, <...> почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?", - сказал он в интервью Agence France-Presse. На уточняющий вопрос, есть ли уже такая договоренность, он ответил, что "ответа пока нет".

Зеленский добавил, что в Киеве хотели бы, чтобы иностранный контингент находился "ближе к линии фронта". "Ближе к линии фронта мы бы хотели видеть контингент. <...> Условно говоря. Поляки не подтверждали намерение выставить контингент. Если бы Польша предложила ввести контингент и предложила разместить его во Львове, то нам это не нужно", - пояснил он.

По словам Зеленского, сейчас в Киеве исходят из того, что имеется договоренность, что Великобритания и Франция выделят по бригаде, то есть по 5 тыс. человек. Он добавил, что есть и другие страны, выразившие готовность участвовать в отправке войск, однако не назвал их.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят размещения на территории Украины полноценного военного контингента стран-партнеров, а не миротворческих миссий, в частности ООН или ОБСЕ. При этом пока нет понимания относительно действий, полномочий и применения этих военных контингентов и стран, которые готовы их направить.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым. В Москве также неоднократно подчеркивали, что среди целей специальной военной операции - демилитаризация Украины и ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.