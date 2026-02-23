МУС начал слушания по утверждению обвинений против экс-лидера Филиппин

Родриго Дутерте обвиняется в преступлениях против человечности

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 23 февраля. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге открыл серию слушаний по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин Родриго Дутерте в преступлениях против человечности. Трансляция первого слушания велась на сайте инстанции.

"Эта стадия слушаний будет сфокусирована на представлении позиции обвинения. Офис прокурора МУС предполагает, что господин Дутерте несет ответственность за преступления, суть которых изложит обвинение. Роль инстанции состоит в том, чтобы определить, действительно ли Дутерте совершал эти преступления", - заявила председательствующий судья Иулия Моток в начале заседания.

Слушание проходит в отсутствие обвиняемого. Моток подтвердила, что суд удовлетворил ходатайство защиты Дутерте о возможности не присутствовать на заседаниях по утверждению обвинений. Серия слушаний будет проходить с 23 по 27 февраля.

Полиция Филиппин арестовала Дутерте 11 марта прошлого года по ордеру МУС за преступления против человечности, когда он прибыл в Манилу рейсом из Гонконга, после чего был отправлен в Гаагу. Вице-президент республики Сара Дутерте-Карпио в своем заявлении назвала арест отца "вопиющим оскорблением суверенитета и каждого филиппинца, который верит в независимость страны".

Палата предварительного производства МУС 15 сентября 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с распространением наркотиков на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках проводимой властями кампании от 12 тыс. до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем во многих случаях, как утверждается, в ходе полицейских операций могли иметь место убийства без суда и следствия.

В марте 2018 года во время президентства Дутерте Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя. По мнению суда, это не является препятствием для проведения расследования, поскольку МУС сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.