ФРГ оказала Украине с 24 февраля 2022 года помощь в размере около €94 млрд

Германия является крупнейшим двусторонним донором Украины как с точки зрения оказания гуманитарной, так и военной помощи, указал официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Германия предоставила Украине с 24 февраля 2022 года около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи. Такие данные привел на брифинге журналистам официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

"Начиная с 24 февраля 2022 года, правительство ФРГ направило около €39 млрд в качестве гуманитарной поддержки и предоставило €55 млрд - в качестве военной помощи. Германия тем самым является сейчас крупнейшим двусторонним донором [Украины] как с точки зрения оказания гуманитарной, так и военной помощи", - напомнил он.

30 июля 2025 года правительство Германии одобрило проект федерального бюджета на 2026 год, в соответствии с которым расходы составят €520,5 млрд, из них помощь Украине достигнет порядка €9 млрд.