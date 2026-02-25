Медведчук: Зеленский нацистской риторикой втягивает Запад в конфликт

По словам главы движения "Другая Украина", Владимир Зеленский боится, что западные кураторы хотят его сменить

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский сознательно включает в свои заявления нацистскую риторику прославления войны и отвергает разумные условия мирных переговоров, потому что хочет втянуть в конфликт западные страны и боится, что кураторы его заменят. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

В статье, опубликованной на сайте движения, он обратил внимание, что в обращении Зеленского 24 февраля "легко узнается нарратив Гитлера в радиопередаче 30 января 1945 года" с призывами сражаться до окончательной победы. "Нацистская идеология необходима режиму Зеленского как воздух, поскольку оправдывает вечную войну, особенно после того, как нелегитимный в интервью Би-би-си окончательно сорвал с себя маску миротворца. Он заявил, что Украина не проигрывает в войне и закончит ее своей победой. При этом очевидный риск того, что украинский конфликт перерастет в третью мировую войну кровавый клоун отрицает, поскольку в его отравленном наркотическими веществами воображении эта война уже началась", - отметил политик.

По его мнению, "существует серьезная причина, почему кровавый клоун во все горло славит войну, заявляет, что она только начинается, и отвергает любые разумные условия переговоров". "Нелегитимным движет страх, что западные кукловоды хотят его сменить. Чувствуя, что время его на исходе, Зеленский идет ва-банк, пытаясь затянуть в войну коллективный Запад, и вовсю включает нацистскую риторику прославления войны, которая определяет войну как единственный рецепт "спасения нации". А европейские подсвинки, желающие войны, активно поддерживают кровавого клоуна и сами переходят на нацистскую риторику", - отметил политик.

Нацистская идеология вечной войны и очищения мира от нежелательных элементов полностью охватила Украину Зеленского, предупредил Медведчук. "Современный наркофюрер цинично позирует на фоне храма Святой Софии, храма той церкви, которую он преследует и запрещает в стране, на фоне могил, которые появились только благодаря его преступной политике. Он требует от граждан быть украинцами, в то время как его коррупционеры спокойно живут на награбленное в других странах, используя неукраинские паспорта", - заключил политик.