В Польше раскритиковали заявление спикера Сейма о вступлении Украины в ЕС

Представитель канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий отметил, что Влодзимеж Чажастый не уполномочен говорить от польского имени на эту тему

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заявления маршала (спикера) Сейма (нижняя палата) парламента Польши Влодзимежа Чажастого о поддержке идеи ускоренного вступления Украины в Евросоюз угрожают репутации республики. Об этом заявил представитель канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

"Выступления такого рода ставят под удар репутацию Польши", - цитирует его телеканал Polsat. "Он (Чажастый - прим. ТАСС) не уполномочен делать заявления от имени Польши на тему вступления Украины в Евросоюз", - пояснил Богуцкий.

24 февраля спикер Сейма, выступая в Киеве перед депутатами Верховной рады, сказал, что Польша "со всей силой поддерживает стремление [Украины вступить в ЕС]". 23 февраля глава МИД республики Радослав Сикорский скептически отреагировал на предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен принять Украину в ЕС в 2027 году.