Telegraph: планы Запада по отправке войск на Украину потребуют согласия РФ

По информации газеты, если Россия будет не согласна и "сочтет отправляемые войска целью, то нужно будет направить другой вид сил"

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Страны-члены "коалиции желающих" тайно признают, что планы по отправке войск стран на украинскую территорию после завершения конфликта потребуют одобрения со стороны России. Об этом во вторник сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

"Если Россия скажет, что не согласна и сочтет отправляемые войска целью, то нужно будет направить другой вид сил. Таким образом, согласие или несогласие России имеет огромное значение", - привела газета комментарий источника.

Другой источник издания подчеркнул, что европейские страны фактически позволили РФ наложить вето на планы коалиции. Отмечается, что Киев может быть согласен на завершение конфликта при условии достаточных гарантий безопасности со стороны США и ЕС, что привело к слиянию переговоров по урегулированию украинского конфликта с обсуждением планов коалиции по отправке своих войск.

"Поскольку теперь это единые переговоры, Россия должна одобрить гарантии безопасности в виде развертывания войск", - подчеркнул собеседник газеты.

Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявили, что страны "коалиции желающих" подтвердили свое намерение отправить войска на Украину.

Россия выступает против присутствия военнослужащих из стран НАТО на Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что обеспечение безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" будет для РФ неприемлемым.