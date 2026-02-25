Медведчук: Зеленский хочет, чтобы украинцы забыли, как гнали западных господ

Лидер движения "Другая Украина" обратил внимание, как стирается память о героях Великой Отечественной войны и тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский, зазывая на Украину контингенты войск стран НАТО, делает все, чтобы украинцы забыли, как во время Великой Отечественной войны гнали со своей земли западных господ, пытавшихся объявить себя хозяевами. Такое мнение выразил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Нелегитимный (президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года - прим. ТАСС), чувствуя, что фронт сыпется, заманивает на Украину войска НАТО. <...> Местному населению следует забыть, как западных господ гнали в шею с этой земли, поэтому оскверняются и уничтожаются могилы советских солдат, уничтожаются памятники партизанам и подпольщикам", - написал Медведчук в авторской статье, размещенной на сайте движения.

Он обратил внимание, как на Украине стирается память о героях Великой Отечественной войны и тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками. "Бессмертный подвиг киевских подпольщиков приказано забыть, и понятно почему - они посмели поднять руку на западных хозяев, а Украина Зеленского без западных хозяев существовать не может", - подчеркнул Медведчук.