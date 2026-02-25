"Коалиция желающих" подтвердила намерение отправить войска на Украину

Кроме того, объединение западных стран также намерено продолжать материальную поддержку Киева

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Страны, входящие в так называемую коалицию желающих, подтвердили свое намерение отправить войска на Украину в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Они подтвердили роль, которую "коалиция желающих" сыграет в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности <...> в том числе посредством многонациональных сил для Украины при поддержке Соединенных Штатов", - говорится в заявлении. Кроме того, страны "приветствовали текущие усилия США по мирным переговорам" и "призвали Россию к содержательному участию в переговорах и к согласию на полное и безусловное прекращение огня".

"Коалиция желающих" также подтвердила намерение продолжать санкционное давление на РФ, а также материальную поддержку Киева.

По итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января была принята декларация, где говорилось о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину по завершении конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку украинских ВС, в том числе путем поставок оружия и техники.

Россия выступает против присутствия военнослужащих из стран НАТО на Украине. Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что обеспечение безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" будет для РФ неприемлемым.