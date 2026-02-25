Euractiv: визит руководства ЕС в Киев выявил оторванность Украины от реальности

Портал отметил публичный спор, произошедший между Владимиром Зеленским и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен

Редакция сайта ТАСС

© Leon Neal/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Визит руководства Евросоюза в Киев обнажил растущий раскол между ожиданиями Украины и реальной позицией властей сообщества. Об этом пишет портал Euractiv.

Неловкий публичный спор между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским выявил пределы завышенных ожиданий, предъявляемых ЕС, отмечает портал. Он также обращает внимание на явный отказ главы ЕК от требования Зеленского установить конкретную дату вступления в ЕС в 2027 году, что связано, в частности, с позициями правительств ряда стран сообщества. По данным Euractiv, несколько министров Евросоюза во вторник дали понять, что они не хотят, чтобы Украина нарушала условия при вступлении в ЕС.

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Зеленский неоднократно утверждал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы технически быть готовым к вступлению в ЕС к 2027 году. По информации издания Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти шагов по ускорению принятия Украины.

Фон дер Ляйен посетила Киев с рабочим визитом 24 февраля. В украинской столице также присутствовали представители европейских стран и председатель Евросовета Антониу Кошта.