WSJ: Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном

Соучредитель компании Microsoft также заверил, что недавно опубликованные Минюстом США фотографии были сделаны по просьбе самого финансиста с его помощницами

Редакция сайта ТАСС

Билл Гейтс © Alex Kent/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американский предприниматель и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за свои связи с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении записи разговора.

Читайте также Что нашли в файлах Эпштейна

"Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном. <...> Я приношу свои извинения людям, которые оказались втянуты в эту историю", - сказал Гейтс на встрече с сотрудниками фонда. "Я не делал ничего противозаконного. Я не видел ничего противозаконного", - утверждает предприниматель.

Гейтс также заверил, что недавно опубликованные Минюстом США фотографии были сделаны по просьбе самого Эпштейна с его помощницами. "Я никогда не проводил время с жертвами, женщинами из его окружения", - утверждает Гейтс.

На встрече с сотрудниками фонда американский предприниматель признался в романтических связях с двумя, по его словам, русскими женщинами. Позже об этих отношениях узнал Эпштейн. Но, как утверждает Гейтс, девушки не имели отношения к жертвам финансиста.

4 февраля Гейтс в интервью телеканалу 9News заявил, что сожалеет об общении с Эпштейном. По словам предпринимателя, он познакомился с финансистом в 2011 году и несколько раз ужинал с ним в течение трех лет. Представитель бизнесмена также опроверг информацию в СМИ о том, что Гейтс заразился венерическим заболеванием после встречи с девушками на вилле Эпштейна.