Euractiv: ВСУ жалуются на небоеспособность многих дронов из ЕС и США

Начальник штаба 412-й отдельной украинской бригады БПЛА "Немезида" признал, что союзники Украины не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе конфликта

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские военные жалуются, что немногие произведенные в Европе или в США беспилотники подходят для современных боевых действий и могут быть эффективными в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил портал Euractiv.

Начальник штаба 412-й отдельной украинской бригады БПЛА "Немезида" в разговоре с порталом привел пример с беспилотниками, которые применялись в 2023 году и которые затем ВСУ попытались использовать в 2024 году. Было выполнено около 50 полетов, и ни разу эти БПЛА не смогли преодолеть линию фронта.

Украинский военный признал, что союзники Украины не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе конфликта. Европейская бюрократия мешает оказывать военную помощь Киеву в полной мере, подчеркивается в материале.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.