КНР призвала строго соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия

Ядерная война не должна начаться, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия должны строго соблюдаться. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о рассмотрении рядом стран возможности передачи Киеву ядерного оружия.

"Китай последовательно придерживается политики, что ядерное оружие не должно быть применено, ядерная война не должна начаться, а международные обязательства в области нераспространения ядерных вооружений должны неукоснительно соблюдаться", - отметила она.

Дипломат выразила надежду, что "все заинтересованные стороны воспользуются началом диалога по украинскому кризису для достижения всеобъемлющего, прочного и обязывающего мирного соглашения". Она призвала стороны "избегать действий, способных привести к неверному пониманию ситуации и эскалации кризиса".

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы и средств доставки. По имеющейся в СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.