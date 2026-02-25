Sudan Tribune: СБ ООН ввел санкции против четверых командующих из движения СБР

По данным газеты, меры предусматривают запрет на поездки и замораживание активов в рамках усилий по прекращению продолжающегося насилия в Судане

НАЙРОБИ, 25 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН внес в санкционный список четверых командующих суданской группировки "Силы быстрого реагирования" (СБР). Об этом сообщила газета Sudan Tribune.

По данным издания, среди лиц, подпавших под санкции, значится Абдель Рахим Хамдан Дагало, заместитель и брат лидера СБР Мухаммеда Хамдана Дагало. Санкции также направлены против командующих силами СБР Гедо Хамдана Ахмеда Мухаммеда, Аль-Фатеха Абдуллы Идриса Адама и Тиджани Ибрагима Мусы Мухаммеда.

Меры предусматривают запрет на поездки и замораживание активов в рамках усилий по прекращению продолжающегося насилия в Судане. Предложение было выдвинуто Великобританией, США и Францией на основе резолюции СБ ООН 1591, принятой в 2005 году и предусматривающей в том числе запрет на поставки оружия в регион Дарфур. До этого в санкционный список уже были включены двое командующих СБР.

Ранее Европейский союз, Великобритания и США ввели отдельные санкции против Ахмеда Мухаммеда, Идриса Адама и Мусы Мухаммеда по обвинениям в нарушениях прав человека и преступлениях, совершенных в городе Эль-Фашер - административном центре штата Северный Дарфур.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода.