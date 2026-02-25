Пекин прокомментировал санкции Британии против России, затрагивающие Китай

Китай "выражает крайнее недовольство" действиями Великобритании, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих международной правовой основы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение Великобританией очередного пакета антироссийских санкций, затрагивающего компании из Китая.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих международной юридической основы и не одобренных Советом Безопасности ООН", - отметила она. По словам дипломата, "Китай выражает крайнее недовольство действиями Великобритании". Обычные "торговые обмены и сотрудничество между РФ и КНР не должны нарушаться или затрагиваться третьими сторонами", добавила она.

Великобритания включила в список антироссийских санкций зарубежные компании. В обновленный перечень попали 142 компаний из ОАЭ, 39 из КНР, 3 из Таиланда и 2 из Индии.