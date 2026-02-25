Медведчук: Путин учит истории западных политиков из-за гуманного отношения к ним

Глава движения "Другая Украина" отметил, что повторение ошибок прошлого приведет к еще большим жертвам, чем ранее

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин учит истории западных политиков из-за гуманного отношения к ним и народам, которые они представляют. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Когда говорят о том, что Владимир Путин учит истории западных политиков, то следует понимать, что это из-за необычайно гуманного отношения к ним, а также из-за гуманного отношения к народам, которые они по глубочайшему недоразумению представляют", - написал Медведчук в своей авторской статье, размещенной на сайте движения.

Он добавил, что повторение ошибок прошлого приведет к еще большим жертвам, чем ранее, а напоминание западным политикам мировой истории - это попытка не допустить новых катастроф.