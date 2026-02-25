Politico: ЕС до выборов не будет давить на Венгрию по вопросу помощи Украине

Евросоюз мог бы лишить Будапешт права голоса путем применения статьи №7 договора ЕС, которая является самой серьезной политической санкцией, отмечает издание

Будапешт, Венгрия © Александр Рюмин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство ЕС не хочет оказывать давление на Венгрию по вопросу выделения Украине €90 млрд, пока премьер-министр страны Виктор Орбан ведет предвыборную кампанию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее газета сообщала, что Орбан официально уведомил главу Европейского совета Антониу Кошту о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в €90 млрд в ответ "на акт неспровоцированной враждебности" Украины.

"Давить на него (Орбана - прим. ТАСС), пока он ведет предвыборную кампанию, возможно, не самый разумный шаг", - заявил неназванный европейский дипломат.

Издание отметило, что ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса путем применения статьи №7 договора Евросоюза, которая является самой серьезной политической санкцией, однако это "может сыграть на руку Орбану в предвыборной кампании".

23 февраля глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план финансирования Киева на €90 млрд. Позднее она заявила, что соглашение по 20-му пакету санкций против России также не было достигнуто.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.