В ВСУ заявили о подготовке Одесской области к круговой обороне

Вокруг региона сооружаются фортификационные сооружения, отметил начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Вооруженных сил Украины Денис Носиков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Одесскую область на юге Украины к круговой обороне. Об этом заявил начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ Денис Носиков.

"Мы в данное время очень серьезно готовим к круговой обороне город Одессу. Мы готовим к круговой обороне всю Одесскую область", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Штабквартира".

Как отметил Носиков, вокруг региона сооружаются разнообразные фортификационные сооружения, в том числе противотанковые рвы, ловушки и капканы. Также в области сейчас идет активное наращивание добровольческих подразделений территориальных общин. По словам Носикова, туда привлекаются студенты и пенсионеры для выполнения боевых задач, они "имеют право носить и использовать оружие".