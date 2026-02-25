Власти Грузии защитят права двух телеканалов, подпавших под санкции Британии

Ни одному журналисту в стране не ограничат деятельность, подчеркнул премьер Ираклий Кобахидзе

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии сделают все для того, чтобы права подпавших под санкции Великобритании телеканалов Imedi и "Пос ТВ" были защищены. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Власти Грузии полностью защитят права как телекомпаний как таковых, в том числе свободу слова и свободу СМИ, также полностью будут защищены права каждого журналиста. Ни одному журналисту не будет ограничена в Грузии деятельность, на что, может, некоторые надеялись", - заявил Кобахидзе журналистам.

Накануне стало известно, что власти Великобритании внесли в санкционные списки грузинские провластные телеканалы Imedi и "Пос ТВ". В документе, распространенном МИД Соединенного Королевства, утверждается, что эти телеканалы "распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию" об украинском конфликте.