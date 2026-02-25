Азаров: Украине во время "майдана" нужно было действовать, как Китаю в 1989 году

Бывший премьер-министр страны отметил, что стоило поступать жестко

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Властям Украины во время "майдана" нужно было действовать жестко, как это делали власти Китая во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010-2014 годах) Николай Азаров.

"Почему постоянно руководство страны шло на поводу у американцев, европейцев, которые требовали не применять силу? Ведь было ясно, что осуществляется государственный переворот. Я об этом, кстати, говорил 21 января публично на заседании правительства, где я спросил министра внутренних дел: "А что тебе мешает применить все возможности, которые тебе дает закон о милиции, и навести порядок?" Поэтому вот эта терпимость, или так называемая мягкотелость, нерешительность, привели к тому, что они (протестующие - прим. ТАСС), обнаглев, потребовали отставки премьер-министра, и в результате произошла отставка правительства, потом пошло как снежный ком. И был реализован сценарий государственного переворота. Надо было действовать так, как действовали китайские власти в 1989 году", - считает Азаров.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили занимавшего тогда пост президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "Евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили несколько административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".