Буданов считает, что нужно отказаться от ударов по центрам принятия решений

Глава офиса Владимира Зеленского подчеркнул, что это необходимо на фоне "непростого переговорного процесса"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предлагает отказаться от обоюдных ударов по центрам принятия решений, в том числе на фоне переговоров по урегулированию конфликта. Такое заявление он сделал спустя полтора месяца после попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина беспилотниками.

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента Путина в Новгородской области. Все они были уничтожены. Российские войска в ответ нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС 15 февраля заявил, что Москва после этой атаки Киева изменила свою переговорную позицию. По его словам, эта "ужесточенная позиция" была доведена до участников встречи в Абу-Даби.

В комментарии агентству РБК-Украина Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров воюющих стран. "Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", - сказал он.

Последний раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины прошел в Женеве 17-18 февраля. До этого два раунда переговоров проходили в столице ОАЭ Абу-Даби в конце января и начале февраля. The Daily Telegraph со ссылкой на источники написала, что Владимир Зеленский боялся жестких требований Мединского на переговорах в Женеве, из-за чего он обвинил российскую сторону в якобы их затягивании. Как отметило издание, украинские чиновники опасались требований Мединского о капитуляции.

В свою очередь спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф отметил, что Россия на прошедших переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию.