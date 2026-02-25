В Казахстане не получали запросов от РФ на фоне расследования против Дурова

В республике не расследуется никаких дел портив сооснователя мессенджера Telegram, отметил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов

Редакция сайта ТАСС

Павел Дуров © Steve Jennings/ Getty Images for TechCrunch

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана не получали запросов от российской стороны на фоне расследования в России в отношении сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел республики Санжар Адилов.

"Никаких уголовных дел в отношении Павла Дурова в МВД Республики Казахстан не расследуется. Каких-либо запросов с российской стороны к нам не поступало. Работу с государственными правоохранительными органами других стран осуществляет Генеральная прокуратура. Это их компетенция и юрисдикция", - сказал он.

Дуров в октябре 2025 года побывал в Казахстане для участия в форуме Digital Bridge в Астане, где, в частности, объявил, что мессенджер Telegram планирует воспользоваться вычислительными мощностями суперкомпьютера в республике для реализации проекта в сфере искусственного интеллекта и блокчейна.

В Роскомнадзоре 10 февраля сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению продолжится. По данным ведомства, мессенджер, в частности, использовался злоумышленниками для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. Глава Минцифры Максут Шадаев 18 февраля сообщил о наличии у ФСБ информации об использовании Telegram террористами и указал на систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона.

В опубликованной в феврале на сайте "Российской газеты" статье, основанной на материалах ФСБ, говорилось, что действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.