Anadolu: США перебросили более 300 самолетов на Ближний Восток с начала января

Большую часть военно-воздушного флота в регионе составляют 84 истребителя F-18 и 48 истребителей F-16

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ U.S. Air Force/ Tech. Sgt. Terrica Y. Jones/ Handout via Reuters

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты с начала года перебросили в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) более 300 военных самолетов на фоне возможной эскалации ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на разведданные.

По его информации, более 300 военных самолетов размещены на базах Аль-Удейд в Катаре, Муваффак Салти в Иордании и принца Султана в Саудовской Аравии, а также на борту прибывших в регион авианосцев ВМС США USS Abragam Lincoln и USS Gerald R. Ford. Большую часть военно-воздушного флота США в регионе составляют 84 истребителя F-18 и 48 истребителей F-16. Агентство отмечает, что для концентрации на Ближнем Востоке такого количества техники военные США с января осуществили порядка 270 логистических рейсов.

В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит "справедливую сделку", подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы. Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.