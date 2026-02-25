Спикер парламента Грузии назвал Зеленского неблагодарным

По словам Шалвы Папуашвили, Владимир Зеленский не заслуживает поддержки

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили © Anadolu via Reuters Connect

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Владимира Зеленского неблагодарным человеком, который не заслуживает поддержки.

"Наша политика [в отношении Украины] проста - мы поддерживаем украинский народ. Ни Зеленский и его заместители и остальные, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди, - заявил Папуашвили журналистам. - В целом он неблагодарный человек".

Папуашвили назвал позорными заявления Зеленского в адрес Грузии, в частности когда он отозвал посла из Тбилиси в 2022 году в ответ на то, что Грузия не отправила на Украину военных.

В то же время спикер парламента подчеркнул, что Грузия и не нуждается в благодарности украинского руководства. "А самому Зеленскому приговор вынесет украинский народ", - добавил Папуашвили.