CNN: Минюст США не опубликовал десятки протоколов ФБР по делу Эпштейна

По данным телекомпании, в списке улик значится порядка 325 протоколов Федерального бюро расследований, однако около четверти из них не были обнародованы

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не опубликовало десятки протоколов допроса свидетелей по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, в списке улик значится порядка 325 протоколов Федерального бюро расследований (ФБР), однако около четверти из них - 90 протоколов - не были обнародованы на сайте Минюста.

Среди них, как отмечает CNN, три протокола допроса женщины, которая заявляла, что Эпштейн неоднократно подвергал ее насилию с 13-летнего возраста, а также обвинила в сексуальном домогательстве действующего президента США Дональда Трампа. "У нас есть пострадавшая, которая выдвинула серьезные обвинения в адрес президента. Однако часть документов, возможно, протоколы допросов, которые ФБР провело с потерпевшей, отсутствует, и у нас нет к ним доступа", - рассказал телекомпании член комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности демократ Роберт Гарсия.

Представитель Минюста США в свою очередь опроверг информацию о том, что какие-либо документы были удалены. "Мы ничего не удаляли, и, как мы всегда говорили, все соответствующие документы были опубликованы", - сказал он. По его словам, не вошедшие в публикацию файлы были либо дубликатами, либо использовались в текущих расследованиях.

30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых финансиста входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

Обнародования полного досье Эпштейна требовал принятый в ноябре 2025 года Конгрессом закон, который был подписан нынешним американским лидером. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.