Reuters: Пакистан усилил меры безопасности из-за угрозы терактов

По данным агентства, из-за действий сил безопасности за последние недели были арестованы десятки подозреваемых в терроризме, включая граждан Афганистана

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Пакистана усилили меры безопасности по всей стране в связи с угрозой атак базирующихся в Афганистане террористов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на госминистра внутренних дел Пакистана Талала Чаудхри.

"Наши вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность для отражения террористической угрозы", - приводит агентство слова чиновника.

В результате действий сил безопасности за последние недели были арестованы десятки подозреваемых в терроризме, включая граждан Афганистана, отметил госминистр. Как сказал Чаудхри, получены дополнительные доказательства причастности к терактам в исламской республике действующих с афганской территории боевиков. По имеющимся данным разведки, в ближайшие дни они могут совершить теракты в провинциях Пакистана, передает агентство.

22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило, что пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан", а также филиала террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане - "Вилаят Хорасан" (обе организации запрещены в РФ). Как отметили в ведомстве, операция была проведена в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв в мечети в Исламабаде.

Власти Афганистана сообщили о гибели десятков мирных жителей в результате атаки Пакистана, которую они назвали "актом провокации". В Кабуле заявили, что оставляют за собой право решительно ответить на "нарушение территориальной целостности" страны.