Сийярто заявил, что Украине нет места в ЕС

Глава МИД Венгрии отметил, что украинская сторона подрывает энергобезопасность стран Европы

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 25 февраля. /ТАСС/. Украина не достойна быть членом Евросоюза, потому что она подрывает энергетическую безопасность стран сообщества - Венгрии и Словакии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в национальном парламенте по вопросу об украинском конфликте и отношениях между Будапештом и Киевом.

Читайте также Кризис в Словакии и прокачка через Хорватию. Ситуация с поставками нефти РФ

"В Европейском союзе нет места стране, которая угрожает безопасности энергоснабжения государств - членов ЕС по политическим мотивам, стремясь повлиять на результаты выборов и помочь проукраинским силам прийти к власти в Венгрии", - сказал министр, напомнив о прекращении Украиной поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Сийярто отметил, что, по его данным, сейчас "нет никаких технических препятствий" для возобновления транзита сырья по нефтепроводу "Дружба".

Он подчеркнул, что контрмеры, принятые совместно Будапештом и Братиславой, будут оставаться в силе до тех пор, пока Киев не откроет трубопровод для транспортировки нефти из России. "Мы прекратили поставки дизельного топлива на Украину и ясно дали понять, что никакие выгодные для нее решения не будут приняты в Брюсселе до тех пор, пока она не начнет поставки нефти в Венгрию", - сказал глава МИД.

Сийярто также подтвердил, что венгерское правительство выступает против поспешного приема Украины в ЕС, поскольку это втянет всю Европу в прямой военный конфликт с Россией и нанесет огромный ущерб европейской экономике. Кроме того, Будапешт считает, что Киев недостоин интеграции в европейские структуры, так как нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье и допускает принудительный призыв на военную службу.

И, наконец, Украина не может быть принята в ЕС просто потому, что не отвечает соответствующим политическим, экономическим и социальным критериям. "Если процесс вступления действительно основан на заслугах, то мы должны сказать, что Украина еще не приобрела достаточных заслуг для того, чтобы стать членом Европейского союза", - заявил Сийярто.