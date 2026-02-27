Румынский министр раскритиковал ЕС за непредставленность цыган в Европарламенте

Флорин Маноле заявил, что это огромная демократическая проблема для Европы

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Министр труда, семьи, молодежи и равных возможностей Румынии Флорин Маноле раскритиковал ЕС за непредставленность цыган в Европарламенте.

"Есть пять или шесть стран ЕС, население которых вместе взятое меньше, чем цыганское меньшинство в Европе. <...> Если вы сейчас находитесь в Брюсселе и смотрите в окно, вы не увидите ни одного цыгана в важных политических институтах Брюсселя. Это огромная демократическая проблема для Европы", - сказал Флорин Маноле в интервью европейскому изданию Politico.

Он отметил, что в ЕС проживает около 6 млн цыган, что примерно соответствует населению Дании, однако в Европарламенте нет ни одного представителя этого народа. По его словам, без этого невозможно разработать эффективную политику в отношении цыган, которые сталкиваются с множеством социальных проблем, включая бедность и дискриминацию.

Флорин Маноле - первый цыган, занявший пост министра в Румынии.