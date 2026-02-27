Китай отверг требования о присоединении к диалогу по разоружению

Они не могут быть выполнены, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Требования к Пекину о присоединении к диалогу по ядерному разоружению между Москвой и Вашингтоном необоснованны и не могут быть выполнены. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Требование к Китаю об участии в так называемых трехсторонних переговорах по ядерному разоружению между Китаем, Россией и США на данном этапе необоснованно, несправедливо и не может быть выполнено", - отметила она.

Срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек 5 февраля. Как заявил МИД РФ, в сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов. Россия намерена действовать "ответственно и взвешенно", выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере, добавили в министерстве.

В свою очередь госсекретарь США - помощник американского лидера по национальной безопасности Марко Рубио выразил на днях мнение, что "подлинный контроль над вооружениями в XXI веке невозможен без учета Китая". При этом глава внешнеполитического ведомства США охарактеризовал ядерный арсенал КНР как "крупный и быстро растущий". Со своей стороны хозяин Белого дома утверждал, что США смогут добиться после истечения срока действия ДСНВ заключения более эффективного соглашения.