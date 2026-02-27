ГП Казахстана проверяет возможные связи Эпштейна с экс-чиновниками страны

В том числе будет рассмотрена вероятность контактов американского финансиста с бывшим премьер-министром и экс-председателем Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана начала проверку возможных связей местных бывших чиновников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в том числе на предмет его вероятных контактов с бывшим премьер-министром и экс-председателем Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым.

Читайте также Что нашли в файлах Эпштейна

"Как генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы проверяют эти факты - были или не были", - сообщил журналистам генпрокурор Берик Асылов. Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по установлению вероятных связей Эпштейна с Масимовым, он сказал: "Начали предварительную проверку".

Глава надзорного ведомства указал, что проверка ведется и в отношении возможного визита в прошлом Эпштейна в Казахстан.

25 февраля депутаты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана направили запрос в Генеральную прокуратуру и Комитет национальной безопасности (КНБ) с просьбой проверить возможное сотрудничество бывших высокопоставленных чиновников республики с Эпштейном, а также проверить данные СМИ о его визитах в Казахстан.

В запросе отмечается, что Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее восьми раз и из них следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы. Как отметил депутат от ОСДП Асхат Рахимджанов на заседании Мажилиса, "внимание зарубежных СМИ привлек факт совместного отдыха Эпштейна и Кайрата Келимбетова (экс-председателя Национального банка - прим. ТАСС) в Нью-Йорке".

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.