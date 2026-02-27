Орбан обвинил Зеленского во лжи из-за утверждений, будто "Дружба" не работает

По словам венгерского премьер-министра, "бедные западные европейцы ему верят, потому что просто не знают украинцев"

БУДАПЕШТ, 27 февраля. /ТАСС/. Украина наносит ущерб экономике Венгрии, отказываясь возобновить поставки нефти из России, а Владимир Зеленский лжет, утверждая, будто трубопровод "Дружба" до сих пор не восстановлен после повреждения. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Они нанесли удар по нашей экономике, установив нефтяную блокаду", - сказал он по поводу действий украинских властей. По его словам, Зеленский лжет, когда говорит о невозможности возобновить поставки по "Дружбе", а "бедные западные европейцы ему верят, потому что просто не знают украинцев".

"Мы трижды перепроверяем все, что говорят украинцы", - подчеркнул Орбан, добавив, что именно поэтому предложил Еврокомиссии направить на Украину группу экспертов для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Согласия на это он пока не получил, как и не получил ответа на свое открытое письмо Зеленскому с призывом возобновить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Кроме того, с учетом враждебных действий Украины венгерскому правительству приходится принимать меры для защиты критически важных энергетических объектов. "Мы знаем, что от украинцев можно ожидать чего угодно", - пояснил Орбан, напомнив, что граждане Украины подозреваются в подрывах газопроводов "Северный поток", совершенных в сентябре 2022 года.

"Сейчас мы сталкиваемся с ними лицом к лицу", - заявил премьер. 25 февраля после заседания Совета обороны он распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры страны, используя для этого воинские части и военную технику. На северо-восток Венгрии, к границе с Украиной, направлены вертолетные соединения, там введен запрет на полеты беспилотников.

Орбан также напомнил, что в ответ на прекращение транзита нефти по "Дружбе" Венгрия перестала снабжать Украину дизельным топливом, не разрешила выделить ей "военный кредит" ЕС на 90 млрд евро и намерена препятствовать любым решениям Брюсселя в пользу Киева. Схожие меры приняла и Словакия. Венгерский премьер сообщил, что в пятницу обсудит со словацким коллегой Робертом Фицо дальнейшие совместные шаги в свете нефтяной блокады со стороны Украины.