Китай приветствует продолжение переговоров по украинскому конфликту

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что обсуждение между сторонами фокусируется вокруг наиболее существенных вопросов

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Пекин приветствует продолжение переговоров по урегулированию украинского кризиса и их конструктивность. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Хотя разногласия между сторонами сохраняются, переговоры продолжаются, а обсуждение фокусируется вокруг наиболее существенных вопросов. Китай приветствует это", - отметила она.

Дипломат добавила, что "мирные договоренности не могут быть достигнуты в одночасье, однако нацеленность сторон на диалог и мирное урегулирование вселяет надежду".

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.