Афганистан заявил об ударах по военным целям в Пакистане

В афганском Минобороны сообщили о поражении пакистанских военных баз в Фейсалабаде, Наушере и Джамруде

ДОХА, 27 февраля. /ТАСС/. ВВС Афганистана поразили пакистанские военные базы в районе городов Абботтабад, Джамруд, Наушера и Фейсалабад, цели ударов достигнуты. Об этом заявило афганское Минобороны.

"Сегодня около 11:00 (09:30 мск - прим. ТАСС) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде (столичная территория - прим. ТАСС), по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде. Воздушные операции были успешно проведены, поражены важные военные объекты, центры и сооружения, принадлежащие пакистанской армии", - говорится в заявлении ведомства в X.

Министерство обороны Афганистана сообщило, что новые удары по военным объектам в Пакистане стали ответом на атаки пакистанских ВС на афганскую столицу и цели в провинциях Кандагар и Пактия, осуществленные 26 февраля. "Эти авиаудары стали ответом на нарушения воздушных границ, совершенные пакистанскими военными прошлой ночью в Кабуле, Кандагаре и Пактии", - отметили в ведомстве.