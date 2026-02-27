Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб

Президент Сербии отметил высокий уровень подготовки казахстанских спецподразделений

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым попросил содействия в обучении сербских спецподразделений, отметив высокий уровень подготовки казахстанских сил.

"Я хотел бы попросить вас еще в одной области принять нас и обучить. Речь идет о работе ваших специальных подразделений", - сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что лично следил за международными соревнованиями спецподразделений, проходившими в Объединенных Арабских Эмиратах, где, по его словам, казахстанские силы продемонстрировали выдающиеся результаты. "Я один из немногих президентов, кто с вниманием следил за соревнованиями в Эмиратах всех спецподразделений из разных частей мира и с восхищением отметил, что Казахстан убедительно является лучшим в мире", - отметил Вучич.

По его словам, он хотел бы, чтобы в Сербии знали об уровне подготовки казахстанских подразделений и чтобы Белград мог воспользоваться их опытом. "Я хотел бы, чтобы люди в Сербии об этом знали", - указал президент.

"Поздравляю с выдающимися результатами в вопросе обеспечения безопасности. Ваши успехи исключительны. Ваша политика мира и добрых отношений - это политика, которую трудно проводить. Мы ориентируемся на вас, многому учимся", - заключил он.

Вучич 26-27 февраля находится в Астане с официальным визитом.