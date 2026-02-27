Число беженцев с Украины с 2022 года достигло 5,6 млн

Согласно исследованию украинского Центра экономической стратегии, из них 4 млн покинули страну через западные государства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число граждан Украины, выехавших из страны с 2022 года и не вернувшихся на родину, достигло 5,6 млн. Это следует из исследования украинского Центра экономической стратегии.

В нем отмечается, что общее число беженцев с Украины в 2026 году на увеличилось на 400 тыс. по сравнению с концом 2024 года, несмотря на снижение темпов выезда из страны на 34% в 2025 году.

Согласно исследованию, из 5,6 млн человек 4 млн покинули Украину через западные страны, а каждый четвертый украинский беженец в настоящее время живет в Германии (23%), еще 19,5% находятся в Польше.

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В конце октября 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что от 28 млн до 30 млн жителей насчитывалось в стране по итогам исследований за 2024 год. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население насчитывало 48 млн 457 тыс. человек.