В Раде назвали российские баллистические ракеты самой большой проблемой ВСУ

Украинская сторона систематически жалуется как на нехватку средств противовоздушной обороны, так и боеприпасов к ним

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие проблемы в противодействии российским баллистическим ракетам, в частности ВСУ не хватает ракет к системам ПВО. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Сама технология баллистики достаточно сложная <...>, и необходимы достаточно дорогие ракеты, достаточно нераспространенные, их производят только США, и производят в небольших количествах. Это проблема, иногда по некоторым ракетам нужно две выпускать, чтобы сбить их. Поэтому баллистика сейчас самая большая проблема", - сказал он в эфире украинского YouTube-канала "Говорит великий Львов".

Украинская сторона систематически жалуется как на нехватку средств противовоздушной обороны, так и боеприпасов к ним.