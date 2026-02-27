WSJ: президент Руанды предотвратил санкции против страны звонком сенатору США

Издание предположило, что подобная ситуация указывает на отсутствие единого мнения внутри вашингтонской администрации и ее нарушения мирной сделки с ДРК

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме в январе смог предотвратить введение санкций США против своей страны после звонка американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и просьбы о помощи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, в январе Кагаме, узнав о планах Белого дома, позвонил Грэму и попросил помочь избежать введения санкций против Руанды за нарушение мирной сделки с Демократической Республикой Конго (ДРК). После этого близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор связался с Белым домом и офисом американского вице-президента Джей Ди Вэнса. По словам собеседников газеты, законодатель настаивал на том, что Руанда стала надежным партнером Вашингтона в сфере безопасности, поэтому санкции против нее могут негативно сказаться на мирных усилиях. Кроме того, Грэм напомнил, что Руанда поставляла в США критически важные элементы. Позднее в офисе сенатора отрицали его контакты с Вэнсом.

Газета отмечает, что в итоге американские чиновники отложили введение пакета санкций против африканской страны на неопределенный срок. Издание предположило, что подобная ситуация указывает на отсутствие единого мнения внутри вашингтонской администрации касаемо Руанды и ее нарушения мирной сделки с ДРК.

В начале декабря 2025 года Кагаме и его коллега в ДРК Феликс Чисекеди подписали в Вашингтоне в присутствии Трампа мирное соглашение, предусматривающее в том числе постоянное прекращение огня и остановку поддержки повстанцев. Однако три дня спустя в обращении к нации Чисекеди обвинил Руанду в нарушении взятых ею обязательств по подписанному мирному соглашению.

Обстановка в ДРК обострилась несколько лет назад на фоне расширения активности повстанческих группировок, крупнейшей среди которых является "Движение 23 марта" (М23). Повстанцы захватили более 100 городов и населенных пунктов, включая административные центры двух провинций. На занимаемых ими территориях были созданы местные органы власти, которые не подчиняются конголезскому правительству. Власти ДРК регулярно обвиняют Руанду в поддержке М23.