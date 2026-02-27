ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Госдеп предписал покинуть Израиль нескольким сотрудникам посольства

Эти работники не задействованы в выполнении критически важных функций
09:36

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент санкционировал выезд из Израиля сотрудников американского посольства, не задействованных в выполнении критически важных функций, а также членов семей дипломатов. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства США в Израиле.

"27 февраля Госдепартамент санкционировал выезд сотрудников дипмиссии в Израиле, не задействованных в выполнении критически важных функций, а также членов семей сотрудников в связи с рисками в сфере безопасности", - отмечается в заявлении. 

