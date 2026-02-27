Сенатор Сайед: Пакистан и РФ едины в подходах к справедливому миропорядку

Глава комитета по обороне Сената республики призвал сделать так, чтобы нормы международного поведения были основаны на общих правилах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Исламабад и Москва выступают "единым фронтом" в подходах к формированию справедливого миропорядка. Об этом заявил сенатор, глава комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед в ходе медиафорума Москва - Исламабад.

"Нужно построить новый миропорядок на основе всеохватности, солидарности и равенства на основе международного права и Устава ООН. Именно поэтому мы считаем, что Пакистан и Россия выступают единым фронтом, а не на одной стороне. Нам нужно сделать так, чтобы нормы международного поведения были основаны на общих правилах. И я считаю, что этот форум позволит СМИ России и Пакистана, политикам Пакистана и России, и правительствам наших стран более эффективно сотрудничать", - отметил он.

"Мы считаем, что мир стал гораздо более многополярным, взаимозависимым. Он должен решать такие проблемы, как изменение климата, бороться с бедностью, обеспечивать взаимосвязанность и сотрудничество. Мы должны сотрудничать, а не фрагментироваться. Также важно понимать, что проблема заключается в том, что этот мир, основанный на правилах, как они [представители Запада] говорят, уже разваливается. По сути, этот порядок основан на двойных стандартах", - добавил сенатор.

Мушахид Хусейн Сайед также выразил благодарность послу РФ в Пакистане Альберту Хореву за его работу и усилия по развитию отношений двух стран. "Совместными усилиями мы выведем наше сотрудничество на новый уровень, построим светлое будущее для нашего региона, для глобального Юга и для всего мира. Да здравствует дружба России и Пакистана!" - заключил сенатор республики.