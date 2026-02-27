ТАСС: Фидан обсудил ситуацию вокруг Афганистана и Пакистана
Редакция сайта ТАСС
09:51
СТАМБУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил со своими коллегами из Афганистана, Катара, Пакистана и Саудовской Аравии афгано-пакистанский кризис. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.
"Министр Фидан провел сегодня телефонные переговоры с коллегами из Пакистана, Афганистана, Катара и Саудовской Аравии. Обсуждены последние события вокруг Пакистана и Афганистана", - отметил собеседник агентства.