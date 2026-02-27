Посол Пакистана: Исламабад верит, что проблемы с Кабулом будут преодолены

Определенная нестабильность со стороны Афганистана существует, отметил Файсал Нияз Тирмизи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Определенная нестабильность со стороны Афганистана существует, но Пакистан верит, что проблемы будут преодолены, это в интересах обеих стран и всего региона. Об этом заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи в ходе медиафорума Москва - Исламабад.

"Сейчас существует определенная нестабильность со стороны Афганистана, но мы очень верим в то, что эти проблемы будут преодолены, и как только проблема эта будет решена, у нас будет замечательно все развиваться. Это в интересах будущего и наших обеих стран, и в интересах всего региона", - отметил дипломат.