Медведчук: Telegram сотрудничает со Службой безопасности Украины

Мессенджер "преступно проводит спецоперации против интересов пользователей", заявил глава движения "Другая Украина"

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) давно сотрудничает с администрацией мессенджера Telegram для проведения операций против пользователей. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей", - написал он в статье, опубликованной на сайте движения.