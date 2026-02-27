Медведчук: Telegram сотрудничает со Службой безопасности Украины
Редакция сайта ТАСС
10:04
обновлено 10:11
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) давно сотрудничает с администрацией мессенджера Telegram для проведения операций против пользователей. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей", - написал он в статье, опубликованной на сайте движения.