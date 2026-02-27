Медведчук заявил о причастности администрации Telegram к делу против него

Глава движения "Другая Украина" сообщил, что основным доказательством стороны обвинения была информация на электронных документах, якобы полученная СБУ в ходе снятия информации с электронной информационной системы мессенджера

Виктор Медведчук

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что администрация Telegram участвовала в фальсификации против него доказательств в рамках уголовного дела на Украине.

"Я имею полное право это утверждать исходя из личного опыта незаконного привлечения меня к уголовной ответственности посредством фальсификации доказательств при непосредственном участии в этом администрации мессенджера Telegram, - написал он в авторской статье на сайте движения. - Так, основным и самым важным доказательством стороны обвинения в уголовном производстве, которое якобы подтверждает предъявленное мне обвинение, является информация на электронных (цифровых) документах, якобы полученная СБУ на досудебном следствии в ходе снятия информации с электронной информационной системы (мессенджера) Telegram".