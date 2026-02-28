Жителей Абу-Даби вновь предупредили о ракетной опасности

Часть улиц перекрыли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Жители Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вновь получили предупреждение о ракетной опасности. Об этом рассказал ТАСС местный житель.

По его словам, на улицах сейчас почти нет людей, часть из них перекрыта. Взрывов не слышно, однако на улицах много автомобилей чрезвычайных служб, слышны сирены. В воздухе видны самолеты военной авиации.

В субботу днем жителям эмирата неоднократно приходили оповещения о ракетной опасности, последний раз - около 17:00 мск.