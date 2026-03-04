Будапешт приветствовал решение Путина освободить двух попавших в плен венгров

В правительстве Венгрии отметили, что они смогут вернуться домой уже вечером 4 марта

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Венгрии приветствовало решение президента России Владимира Путина освободить двух закарпатских венгров, принудительно призванных в армию на Украине, воевавших в составе ВСУ и оказавшихся в российском плену.

"Они смогут вернуться домой уже сегодня вечером", - отметило венгерское правительство в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш отметил, что "президент России освободил двух венгров, насильственно призванных в [украинскую] армию, по просьбе [премьер-министра] Виктора Орбана".

В свою очередь министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки назвал это "хорошей новостью", добавив, что военнопленные смогут прибыть в Венгрию вместе с главой МИД Петером Сийярто, который находился с визитом в Москве.

Принимая его в Кремле, Путин объявил о своем решении освободить этих людей, которые имеют наряду с украинским венгерское гражданство. Президент отметил, что 3 марта разговаривал по телефону с Орбаном и тот поднял этот вопрос. Путин предложил Сийярто "забрать их с собой в самолет", на котором он прибыл в Москву и будет возвращаться в Будапешт. Глава венгерского МИД на русском языке поблагодарил за это российского лидера. "Спасибо вам большое. Благодарю", - сказал он.

Ранее Россия уже передавала Венгрии военнопленных, имевших наряду с украинским венгерское гражданство. В июне 2023 года группа из 11 человек, уроженцев и жителей Закарпатья, была передана венгерским властям при посредничестве Русской православной церкви и содействии базирующейся в Будапеште благотворительной организации Мальтийского ордена.