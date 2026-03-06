Белый дом: Трамп все еще считает, что мир на Украине достижим

Президент США работает над этим, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп продолжает считать, что мир на Украине достижим, и работает над этим, невзирая на ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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"Думаю, президент [США] сказал бы, что мир все еще является достижимой целью применительно к войне России и Украины", - подчеркнула она в беседе с журналистами, комментируя утверждения в американской печати о возможной передаче Москвой разведданных Тегерану. "Нынешняя администрация все еще хочет видеть это (урегулирование на Украине - прим. ТАСС). И я знаю, что президент продолжит работать над этим", - отметила Ливитт.

Она отказался уточнить, планирует ли руководитель администрации США контактировать с президентом России Владимиром Путиным в свете упомянутых утверждений. "Пусть об этом говорит непосредственно президент [Трамп]", - заявила представитель Белого дома.