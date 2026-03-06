АзТВ: в Азербайджане за пособничество КСИР задержали восемь граждан

Их также подозревают в участии в подготовке террористических и диверсионных акций

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 6 марта. /ТАСС/. Всего восемь граждан Азербайджана задержаны по подозрению в пособничестве Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана и участии в подготовке террористических и диверсионных акций. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана, распространенном государственным телеканалом АзТВ.

"Были задержаны Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов. Все они уже осуждены на 6,5 года лишения свободы за участие в особо тяжких преступлениях, связанных с подготовкой и передачей взрывчатки и выполнением заданий иностранной спецслужбы. Еще четверо граждан страны - Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев - были арестованы решением суда, их материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.