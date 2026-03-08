При атаке США на иранский эсминец погибли не менее 104 моряков

Еще 20 пропали без вести, сообщила пресс-служба иранской армии

Редакция сайта ТАСС

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ТЕГЕРАН, 8 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 104 человека погибли и 20 пропали без вести в результате атаки подлодки США по иранскому эсминцу IRIS Dena. Об этом сообщила пресс-служба иранской армии.

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"На борту эсминца находились 136 человек экипажа, из которых 104 погибли, 20 из них считаются пропавшими без вести", - приводит заявление иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что корабль возвращался с военных учений.